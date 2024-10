Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame en Albanie une tournée dans les Balkans

M. Erodgan a atterri peu avant 11h00, selon des images diffusées par les médias albanais.

La Turquie "fait partie des cinq plus grands investisseurs étrangers" en Albanie, avec 3,5 milliards de dollars d'investissement, avait rappelé M. Erdogan en recevant le Premier ministre albanais Edi Rama à Ankara en février. Et plus de 600 entreprises turques fournissent des emplois à plus de 15.000 Albanais, avait-il ajouté.

La coopération est aussi militaire entre ces deux membres de l'Otan: Tirana a reçu cette année les premiers drones Bayraktar TB2 achetés à la Turquie.