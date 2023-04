Les Britanniques favorables à la monarchie malgré un manque d'intérêt des jeunes

Dans le détail, le nouveau sondage commandé par la BBC relève aussi d'importantes divergences d'opinions selon les catégories d'âge: si 78% des plus de 65 ans sont favorables à la monarchie, seuls 32% des 18-24 ans sont d'accord (contre 38% qui souhaitent un chef d'Etat élu et 30% sans opinion).

Les coût des célébrations ne sont pas encore connus mais selon les estimations, le couronnement d'Elizabeth II en 1953 - certes plus grandiose que celui prévu pour Charles - avait coûté l'équivalent de plus de 22 millions d'euros.

La majorité des Britanniques (54%) pensent quand même que l'institution reste positive pour le pays et apporte plus au Royaume-Uni qu'elle ne lui coûte, même si, là encore, les plus jeunes sont plus sceptiques (40%).