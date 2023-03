Les flux des migrations européennes se sont intensifiés en 2021

En termes d'entrées par pays et proportionnellement au nombre d'habitants, c'est le Grand-Duché de Luxembourg qui a accueilli le plus en 2021, avec presque 40 immigrants (européens et extraeuropéens) pour 1.000 habitants, suivi par Malte (35) et Chypre (27).

La Belgique se situe en neuvième position, avec près de 12 immigrants pour 1.000 habitants. En queue de peloton, la Slovaquie a, elle, enregistré 1 arrivant pour 1.000 habitants.

En termes absolus, ce sont l'Allemagne - avec 15,3 millions de personnes nées hors du pays - , la France (8,7 millions) et l'Espagne (7,4 millions) qui accueillent le plus d'immigrants toutes catégories confondues.