Les premiers pilotes ukrainiens de F-16 terminent leur formation au Royaume-Uni

La première cohorte de pilotes ukrainiens de F-16 a suivi depuis le mois d'août des cours de langue et des formations sur simulateur de la part de l'armée de l'air britannique, entre autres. Il s'agit de six pilotes de chasse ukrainiens expérimentés, selon le ministère britannique de la Défense. Ils vont désormais se rendre au Danemark où ils apprendront à piloter de véritables F-16.

Dix autres pilotes stagiaires ont reçu des cours de languie et restent actuellement au Royaume-Uni pour suivre des cours de pilotage de base et se former à la résistance aux forces G.