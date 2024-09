L'ESA inaugure un simulateur lunaire

Situé à Troisdorf, près de Cologne, à proximité du Centre des astronautes européens de l'ESA, le simulateur dispose d'une superficie de 700 m². Il reproduit la surface lunaire grâce à 900 tonnes d'un matériau simulant le régolithe, composé de granulés volcaniques et de basalte. Un système d'éclairage reproduit le cycle jour-nuit, et le sol permet des forages jusqu'à trois mètres. L'installation sera prochainement complétée par une rampe mobile, destinée aux tests de mobilité sur un terrain accidenté, et un simulateur reproduisant la faible gravité lunaire (un sixième de celle de la Terre).

"Cette installation unique, qui permet de reproduire les conditions lunaires, contribuera à approfondir notre connaissance de la Lune et à préparer les missions à venir", a souligné Josef Aschbacher, directeur général de l'ESA.