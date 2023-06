L'eurodéputé italien Andrea Cozzolino arrivé en Belgique et auditionné lundi

L'eurodéputé italien Andrea Cozzolino est arrivé en Belgique lundi et a été auditionné par le juge d'instruction Michel Claise, dans le cadre du dossier de corruptions présumées au Parlement européen, ont indiqué le parquet fédéral et l'avocat de M. Cozzolino, Me Dimitri de Béco, confirmant une information de VRT Nieuws. L'homme n'a néanmoins pas été remis à la Belgique comme le rapportait la chaîne publique. ""Mon client est venu en Belgique de son propre chef", a précisé Me de Béco.