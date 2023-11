A Londres, des écologistes s'en prennent à un tableau de Velázquez

Des militants du mouvement écologiste Just Stop Oil, opposé aux énergies fossiles, ont brisé lundi à la National Gallery de Londres la vitre de protection d'un tableau de Velázquez, qui avait été lacéré au siècle dernier par une suffragette.

Les deux militants, âgés de 20 et 22 ans, se sont introduits vers 10H45 (locales et GMT) et ont frappé au marteau la protection de la "Vénus au miroir", toile connue au Royaume-Uni sous le nom de "Rokeby Venus", a précisé dans un communiqué l'organisation.