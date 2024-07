L'Ukraine revendique une attaque de drone contre une usine russe

L'Ukraine a revendiqué jeudi une attaque de drones contre une usine de fabrication de poudre et de munitions dans la région russe de Tambov (ouest), à environ 350 kilomètres de la frontière ukrainienne.

"Bien sûr, aucune frappe. Et donc l'usine de poudre de Tambov n'existe pas non plus dans ce cas-là", a ironisé auprès de l'AFP la source au sein de la Défense ukrainienne.

Plus tôt, le gouverneur local, Maxime Egorov, avait affirmé sur Telegram que deux drones avaient été signalés dans la région vers 4H du matin et "tous les deux détruits", sans faire de dégâts ni de victimes.

Un média local russe a publié une vidéo présumée des faits, tournée par un riverain, montrant un objet non identifié s'écrasant au loin près d'une cheminée d'usine, dans une forte déflagration accompagnée d'un nuage de fumée.

Toujours selon cette source, ce site produit des munitions et de la poudre pour des armes légères et a déjà été visée par des drones ukrainiens en janvier 2024 et en novembre 2023.

L'Ukraine, confrontée à l'invasion russe depuis plus de deux ans, réplique régulièrement en attaquant des régions russes et en visant notamment des sites énergétiques et des usines situés parfois très loin de sa frontière.

Kiev avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son territoire.