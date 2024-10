Marche-en-Famenne : les Engagés reconduisent l'alliance avec le PS

Forts de 14 sièges sur les 25 que compte le conseil communal marchois, Les Engagés ont choisi d'élargir leur majorité absolue au groupe socialiste et ses quatre conseillers élus lors du scrutin de dimanche. Le groupe MR - 7 sièges - avait quant à lui annoncé ne pas vouloir monter dans l'exécutif aux côtés d'un groupe détenteur de la majorité absolue. "La volonté des deux groupes politiques est de poursuivre ensemble le travail entamé pour faire de Marche-en-Famenne et de ses villages une commune toujours plus agréable et conviviale pour ses habitants. L'ambition partagée est d'affirmer le rôle de pôle majeur de Marche-en-Famenne tout en préservant une commune à taille humaine, solidaire et accueillante."

L'accord de majorité conclu mercredi entre Les Engagés et le PS désigne Christian Ngongang premier échevin, aux côtés de Carine Bonjean et Jean-François Piérard - déjà échevins sous la mandature actuelle - et des nouveaux échevins Philippe-Michel Panza et Magali Coppe. Ces deux derniers montent dans le collège suite à l'empêchement de Valérie Lescrenier en tant que ministre, et à la volonté du maïeur sortant, André Bouchat, de ne plus siéger Le PS hérite de la présidence du CPAS en la personne de Gauthier Wéry.