Marches de la Défense: la Mesa fin juin, les Quatre Jours de l'Yser en août

Le ministère de la Défense organisera à nouveau cette année deux marches ouvertes au grand public: la Marche européenne du souvenir et de l'amitié (Mesa) fin juin en Ardenne belge et celle des Quatre jours de l'Yser, dans le Westhoek, fin août.

La première, du 27 au 30 juin dans la région de La Roche, de Durbuy, de Marche-en-Famenne et de Sainte-Ode, en sera à sa 56e édition, alors que son pendant en Flandre soufflera ses 50 bougies.

"Cette cinquantième édition sera une fois de plus une expérience unique, mais cette fois avec une attention particulière dédiée à l'expérience, plus d'animation et un souvenir spécial", a déclaré vendredi le directeur des Quatre Jours de l'Yser, Jef Verstraete, lors d'une conférence de presse à Coxyde.