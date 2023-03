Match Of The Day, un monument anglais ébranlé par l'affaire Lineker

Match Of The Day, créé en 1964, a traité de toutes les polémiques dans le football depuis des décennies, mais se retrouve pour la première fois au centre de la tempête.

"C'est une violation de nos règlements internes", s'est justifiée la BBC, qui a demandé à Lineker de "se mettre en retrait" ce week-end. Des consultants vedettes, dont Alan Shearer et Ian Wright, se sont immédiatement décommandés pour proclamer leur solidarité avec l'ancienne star de Barcelone et de Tottenham.

La BBC la présente comme "l'émission de football la plus célèbre du monde". Match Of The Day, une institution en Grande-Bretagne et au-delà, se retrouve dans la tourmente avec la suspension de son charismatique présentateur, Gary Lineker.

Selon le Livre Guinness des Records, il s'agit de "la plus ancienne émission de football de télévision au monde". Son premier numéro, vu par 20.000 téléspectateurs, uniquement à Londres, résumait en noir et blanc un match entre Liverpool et Arsenal.

Dans les années 1970, la télévision est entrée massivement dans les foyers, mais les directs de matches étaient alors très rares. Et Match Of The Day est devenu l'incontournable rendez-vous du samedi soir pour les fans de foot, plusieurs années avant Téléfoot en France (créé en 1977).

C'était, à l'époque, la seule façon de voir buts et actions des quatre divisions anglaises et de la première division écossaise.

Certains commentateurs y sont entrés dans l'histoire, comme John Motson, qui débuta en 1971 et exerça jusqu'en 2018. La pluie d'hommages venus du monde du football qui ont accompagné son décès, le mois dernier, à l'âge de 77 ans, témoigne de la popularité de l'émission.

Même de nos jours, alors que le football sature les écrans en Angleterre et dans de larges parties du monde, l'émission reste une référence, autant pour les footballeurs que pour le monde des médias.

Rassemblant en moyenne six millions de téléspectateurs chaque semaine, Match of the Day surmontera probablement l'actuelle controverse autour de Lineker, tant elle est au centre de la culture anglaise du football.