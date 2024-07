Parlement européen: le Mouvement 5 Étoiles italien rejoint l'extrême gauche

Dans un communiqué, le M5S et La Gauche affirment leur confiance mutuelle dans leur capacité à coopérer de manière "constructive et productive". Ils ont toutefois décidé de respecter une période de six mois "sous le statut d'observateur réciproque".

Co-présidente de La Gauche, l'eurodéputée française Manon Aubry présente son groupe comme "la première force d'opposition à la coalition Von der Leyen" et comme un "rempart contre l'extrême droite et ses idées racistes et sexistes".