"Partygate": Boris Johnson coupable d'avoir menti au Parlement

Il accuse cette dernière d'avoir voulu porter "le dernier coup de couteau d'un assassinat politique": "C'est une journée sombre pour les députés et pour la démocratie. Cette décision signifie qu'aucun député n'est à l'abri d'une vendetta".

Dans un long communiqué extrêmement agressif, il réaffirme penser ne rien avoir fait de mal et dénonce le "mensonge" et les conclusions "de malade" de la commission.

Il avait alors vivement attaqué son successeur Rishi Sunak et ce dernier doit désormais gérer un ennemi de poids déterminé à ne pas rester dans l'ombre, qui a une nouvelle fois laissé éclater sa colère jeudi.

La commission devait déterminer si Boris Johnson avait menti au Parlement en affirmant à plusieurs reprises à la Chambre des communes que toutes les restrictions sanitaires avaient été respectées à Downing Street durant le Covid. Cette affaire lui a déjà valu une amende de la police et a largement contribué à son départ de Downing Street l'été dernier.

- "Institutions démocratiques" attaquées -

"Il n'y a aucun précédent d'un Premier ministre reconnu coupable d'avoir délibérément induit la Chambre en erreur", conclut la commission. "Il a induit la Chambre en erreur sur une question de la plus haute importance pour la Chambre et pour le public, et il l'a fait à plusieurs reprises".