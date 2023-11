Pays-Bas: revers pour Wilders dans la recherche d'une coalition gouvernementale

Les négociations en vue de former une coalition gouvernementale aux Pays-Bas, après la victoire électorale surprise de l'extrême droite de Geert Wilders, sont dans l'impasse lundi après la démission de l'homme chargé de les conduire.

Dirigeants européens et internationaux observent de près si M. Wilders et son Parti de la Liberté (PVV) parviennent à former un gouvernement avec des partenaires qui se méfient de ses opinions véhémentes contre l'islam, l'immigration et l'Union européenne.