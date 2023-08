Plus de 19.000 enfants ukrainiens déportés en Russie, selont l'ONG SOS Villages d'Enfants

Plus de 19.000 enfants ukrainiens ont déjà été séparés de leurs parents et déportés en Russie depuis l'invasion russe - un "crime de guerre" -, a affirmé lundi l'organisation humanitaire SOS Villages d'Enfants Ukraine, en citant des chiffres des autorités ukrainiennes.

"Les enfants se sont soudain retrouvés seuls dans des territoires occupés. Beaucoup ont été emmenés dans d'autres régions et en Russie. Plus tard durant la guerre, on a menti à des familles dans le besoin en leur disant que leurs enfants pourraient aller dans un camp de vacances pendant quelques semaines pour s'éloigner un peu de la guerre. Mais ils ne sont jamais revenus. Dans d'autres cas, les parents ont été arrêtés à la frontière lorsqu'ils ont tenté de quitter les territoires occupés (par la Russie, ndlr) avec leurs enfants, et les enfants ont été détenus", a ajouté le directeur de l'ONG.