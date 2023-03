Plus de 200.000 refoulements aux frontières extérieures de l'Europe en 2022, selon une ONG

Au moins 225.533 refoulements ont été effectués aux frontières extérieures de l'Europe l'année dernière. C'est ce qu'affirme la coupole d'organisations humanitaires 11.11.11 mercredi, sur la base de ses propres chiffres. "Les refoulements en Europe constituent une gestion illégale et calamiteuse qui entraîne des décès", estime la directrice Els Hertogen.

La coupole 11.11.11 lance également un appel à la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V). La Belgique assumera la présidence du Conseil de l'Union européenne en 2024. La migration y sera un thème important, notamment dans le cadre des négociations sur un nouveau Pacte européen sur l'asile et la migration. L'ONG réclame à cet égard que le respect des droits fondamentaux y soit central.

Selon la coupole, le refoulement des demandeurs d'asile "constitue la base de la politique européenne en matière de frontières extérieures", alors même que le refoulement est contraire au droit européen et international.

"Nous demandons à notre pays de faire preuve de leadership moral et de faire des droits humains son principe directeur", conclut Els Hertogen. "Cela signifie que la politique migratoire ne doit pas être axée sur les barbelés et la surveillance mais bien sur les droits de l'homme fondamentaux et, par conséquent, sur les vies humaines".