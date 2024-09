Pour l'ouverture du congrès travailliste, Starmer écarte une politique d'austérité

Les travaillistes ont largement remporté les élections législatives début juillet après 14 ans de règne conservateur. Mais l'enthousiasme des premières semaines semble s'être déjà envolé. Les polémiques et les mesures impopulaires font la une de l'actualité politique.

Pour le premier jour du congrès travailliste, qui a lieu à Liverpool dans le nord de l'Angleterre, il a donné des interviews au Sunday Mirror et à The Observer, des journaux classés à gauche.

Les finances publiques sont dans un état "pire" qu'imaginé et le budget, qui sera présenté fin octobre, sera "douloureux", a prévenu le Premier ministre ces dernières semaines.

Selon un sondage Opinium publié dimanche par The Observer, la cote de popularité de Keir Starmer s'est effondrée en quelques semaine et seulement 24% des électeurs approuvent son action.

La politique d'austérité des conservateurs "a fait énormément de mal à nos services publics", a-t-il déclaré. Ils sont "à genoux" et "nous devons nous assurer que nos services publics fonctionnent correctement".

"Nous ne nous engageons pas sur la voie de l'austérité", a promis Keir Starmer, qui dit avoir été témoin des dommages causés par les coupes budgétaires quand il était chef du parquet en Angleterre et au Pays de Galles.

JUSTIN TALLIS

Le service public de santé, le NHS, a été particulièrement frappé et s'enfonce dans la crise avec un accès aux soins de plus en plus compliqué.