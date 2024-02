Pour manifester leur colère, des agriculteurs se promènent au Vatican... avec une vache

La colère des agriculteurs a secoué fortement notre pays depuis plusieurs semaines. Manifestations, blocages et barrages, le monde agricole s'est mobilisé pour sa cause et pour demander, notamment, de meilleures rémunérations.

Mais la mobilisation ne s'est pas arrêtée chez nous. En Allemagne, d'abord, puis en France et enfin un peu partout en Europe, les agriculteurs se manifestent. En Italie, des gens ont poussé la mobilisation plus loin en amenant... une vache au Vatican. En effet, pour sensibiliser la population à leur colère, des agriculteurs ont marché sur la place Saint-Pierre avec une vache pendant la prière de l'Angélus.