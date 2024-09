"Poutine a échoué dans sa guerre" contre l'Ukraine, assure Biden à l'ONU

"La bonne nouvelle, c'est que la guerre de Poutine n'a pas atteint son objectif principal. Il avait l'intention de détruire l'Ukraine, mais l'Ukraine est toujours libre. Il avait l'intention d'affaiblir l'Otan, mais l'Otan est plus grande, plus forte et plus unie que jamais", a déclaré le président américain dont c'est le dernier discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était dans la salle.

"Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine tant qu'elle n'aura pas gagné la paix qu'elle mérite", a encore lancé Joe Biden.