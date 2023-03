Russie, Iran et Chine mènent des exercices navals en mer d'Arabie

"Un exercice naval trilatéral (...) auquel participent la marine russe, la marine chinoise et les forces navales iraniennes a débuté aujourd'hui dans les eaux de la mer d'Oman, à proximité du port iranien de Chabahar", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

La Russie a envoyé pour ces manoeuvres un détachement de sa flotte du Nord, dont la frégate amiral Gorchkov et un tanker. La Chine disposera du destroyer Nanjing et l'Iran des frégates Sakhand et Jamaran, et de la corvette Bayandor.