Russie: rares interventions des filles présumées de Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg

Leurs apparitions en public sont rares, mais les deux filles présumées de Vladimir Poutine sont intervenues cette semaine au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), ont constaté les journalistes de l'AFP.

Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova sont de notoriété publique les filles du président russe et de Lioudmila Poutina, d'avec laquelle il a officiellement divorcé en 2013. Elles sont nées respectivement en 1985 et 1986.