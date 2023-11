Scandale en Italie: un homme condamné à 30 ans de prison pour meurtre sort car... il est trop gros

Voici une affaire qui fait beaucoup de bruit en Italie. Dimitri Fricano, condamné en 2017 à 30 ans de prison pour avoir tué sa compagne de 57 coups de couteau, va être libéré, six ans plus tard. La raison ? L'homme, qui pèse plus de 200 kg, aurait une santé trop fragile, incompatible avec la détention.

Les parents de la jeune femme tuée à l'époque sont scandalisés par cette nouvelle. "Dimitri m’avait appelé, il avait pleuré avec moi, me jurant que ce n’était pas lui qui l’avait tuée. Il a dit qu’elle était morte dans ses bras, mais il l’a tuée comme un chien et le lendemain, il est venu me chercher pour se confier", confie la maman. "C'est une personne dangereuse, qui devrait être en prison et à la place peut sortir au bar avec son père", ajoute le père de la victime.