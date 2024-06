Shevchenko espère que l'Euro-2024 rappellera au monde les souffrances de l'Ukraine

Cette fois-ci, Shevchenko, 47 ans, n'est plus sélectionneur mais président de la Fédération ukrainienne de football, et c'est son ex-partenaire d'attaque du Dynamo Kiev, Serhiy Rebrov, qui a dû s'employer pour amener l'équipe jusqu'en Allemagne malgré l'immense désarroi et l'angoisse aiguë des joueurs, marqués par le conflit déclenché en février 2022 par l'invasion russe de leur pays.

"D'une part, dit-il, nous avons montré que nous sommes toujours compétitifs et que nous continuons à exceller en football, même pendant la guerre. D'autre part, et c'est le plus important, nous représentons fièrement l'Ukraine et nous rappelons au monde ce que nous traversons".

Pour ce fils de soldat, la résistance et l'esprit dont les joueurs ukrainiens ont fait preuve pour atteindre la phase finale de l'Euro-2024 via les barrages est un motif de fierté.

- "Chaque victoire est cruciale" -