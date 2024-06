Travailler dehors, passer des examens, le quotidien difficile des Grecs assommés par la canicule

"Cette année, la canicule commence plus tôt et la saison s’annonce difficile", poursuit la patronne, alors que plus loin, des touristes se ruent sur les bouteilles d'eau et les éventails vendus dans un kiosque de souvenirs et de cartes postales.

"Nous n’avons pas le choix, nous devons travailler, surtout en ce début de saison touristique", se résigne-t-elle.

Dans la capitale densément peuplée et à la circulation automobile intense, entre 41 et 42°C sont prévus mercredi par le service météorologique national (EMY), ainsi que dans sa région.