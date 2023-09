Ukraine: l'armée russe affirme ne pas avoir été "délogée" du village d'Andriïvka

La féroce et sanglante bataille pour Bakhmout, juste au nord de cette petite localité, a lieu depuis plus d'un an. Moscou avait revendiqué en mai la capture de la ville, largement détruite par les combats et les bombardements.

L'armée ukrainienne mène depuis début juin une lente contre-offensive destinée à repousser les forces russes dans l'Est et le Sud mais elle fait face à de puissantes lignes défensives faites de tranchées, de champs de mines et de pièges antichars. Cette opération n'a jusqu'à présent permis que la prise d'une poignée de villages, mais la poussée ukrainienne s'est intensifiée ces dernières semaines, notamment sur le front sud.