Ukraine: le président Zelensky visite le front près de Bakhmout

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu mercredi sur la ligne de front dans la zone de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, a annoncé son service de presse.

Sur ces images, on le voit dans un hangar sans équipement de protection mais accompagné de gardes de corps lourdement armés remettre des décorations aux militaires, eux aussi armés et en tenue de combat.

"Je suis honoré de décorer les meilleurs de nos héros, de vous serrer la main et remercier pour la défense de notre État et de la souveraineté", a déclaré M. Zelensky aux militaires.

"Vous avez un destin difficile mais historique, celui de protéger notre terre et de tout rendre à l'Ukraine, pour nos enfants", a-t-il poursuivi avant de rendre hommage aux soldats tués "dans l'Est et généralement dans cette guerre".