Un ado de 14 ans poignardé à mort dans un bus londonien: aucune arrestation à ce stade

En septembre, un adolescent était mort poignardé dans ce même quartier de Woolwich.

Au total, plus de 50.500 incidents impliquant des couteaux ont été recensés par la police en Angleterre et au Pays de Galles entre mars 2023 et mars 2024, en augmentation de 4% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Et entre mars 2022 et mars 2023, 82% des victimes adolescentes d'homicides ont été tuées à l'arme blanche, contre 73% sur la même période l'année précédente, selon les derniers chiffres officiels disponibles.

En septembre, une loi est entrée en vigueur interdisant les machettes et couteaux de type "zombie" (des armes à double tranchant, à la lame incurvée) associés à la culture des gangs, dont l'usage a doublé en cinq ans.