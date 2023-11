Un bébé décède dans le naufrage d'un bateau au large de Lampedusa

Une jeune fillette est décédée dans un nouveau naufrage d'embarcation transportant des migrants près de l'île italienne de Lampedusa en Méditerranée, ont annoncé les autorités.

L'enfant, qui n'avait qu'un an et huit mois, est morte quand ce bateau, parti de Tunisie et transportant plus de 50 migrants, a fait naufrage dans une mer agitée alors que les côtes étaient déjà en vue, ont communiqué les autorités italiennes.