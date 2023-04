Un exercice de l'Otan à balles réelles dans le nord-est de la Pologne

Plusieurs centaines de militaires provenant de six pays de l'Otan participent à un exercice dans le nord-est de la Pologne durant lequel des tirs à munitions réelles ont eu lieu jeudi, a annoncé le ministère polonais de la Défense.

La Pologne est voisine de la Russie, par l'enclave de Kaliningrad, située sur la mer Baltique, mais aussi du Bélarus, allié de la Russie, et l'Ukraine, qui tente depuis plus d'un an de repousser une invasion russe. La Pologne est membre de l'OTAN depuis mars 1999.