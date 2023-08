Un possible espion russe arrêté en Allemagne

L'appartement et le lieu de travail de l'homme, situés dans l'ouest de l'Allemagne, ont été perquisitionnés mercredi, a déclaré le procureur fédéral à Karlsruhe.

L'intéressé est soupçonné d'avoir collaboré avec un service secret étranger. Il travaillait pour l'Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr. Cette agence gouvernementale située à Coblence, en Rhénanie-Palatinat, est responsable de l'équipement des forces armées en matériel et en armes, ainsi que du développement, des essais et de l'acquisition de la technologie de défense.