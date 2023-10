Une boîte de nuit dévastée par les flammes en Espagne: il y a désormais 13 morts, que s'est-il passé ?

"Six nouveaux cadavres ont été retrouvés dans les décombres de la discothèque. Le bilan s'élève à treize morts. Il est possible qu'il y ait d'autres victimes", ont annoncé peu avant 14H00 (12H00 GMT) les secours d'urgence.

L'origine du départ du feu reste inconnue.

Un homme prénommé Jairo s'est présenté comme le père de l'une des victimes, et a expliqué à la presse n'avoir aucune nouvelle de sa fille de 28 ans. Celle-ci lui a un message vocal à 6H06 où on peut l'entendre pleurer et n'est plus joignable depuis.

"Maman je t'aime, on va mourir, je t'aime Maman", crie la jeune fille, tandis qu'on entend derrière elle des cris réclamant d'allumer la lumière.

"La police scientifique et les pompiers continuent à localiser les éventuels disparus car il y avait un anniversaire hier soir et les participants n'ont pas tous été retrouvés", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police nationale.

Quatre personnes ont également été blessées - deux femmes de 22 et 25 ans et deux hommes de 41 et 45 ans - après avoir inhalé de la fumée.

Douze véhicules de secours, 40 pompiers, ainsi qu'une vingtaine de policiers auront été nécessaires pour venir à bout des flammes selon les autorités.

Les photos diffusées par les secours montrent les façades noircies et ravagées du "Teatre" et de la "Fonda Milagros", dont la devanture - qui était jaune et rouge - a été dévorée par les flammes.

Trois jours de deuil

On aperçoit également sur les clichés les lances à eau des camions de pompiers continuant d'asperger le bâtiment dans une rue envahie par les véhicules de secours, avec une fumée épaisse s'échappant du toit de la discothèque.

Le Premier ministre en fonctions, Pedro Sanchez, a exprimé sur X, anciennement Twitter, toute son "affection" et sa "solidarité avec les victimes et les proches de l'incendie tragique survenu à l'aube dans une discothèque de Murcie".

La tragédie a fait réagir jusqu'à la jeune star du tennis, le Murcien Carlos Alcaraz, qui s'est dit sur X "très affecté par les nouvelles terribles de Murcie sur l'incendie de plusieurs discothèques ce matin".

Le maire de Murcie a décrété trois jours de deuil en mémoire des victimes et la municipalité a mis en place une cellule d'accueil pour les proches des victimes au Palais des sports d'Atalayas.

En signe de deuil, les bars et restaurants de la ville ont décidé de garder leurs portes fermées dimanche soir, a annoncé la fédération locale d'hôtellerie-restauration HoyTú.

En 1990, 43 personnes avaient péri dans l'incendie d'une discothèque à Saragosse (Aragon, Nord-Est).