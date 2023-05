Une centaine d'arrestations, dont six en Belgique, liées à la mafia 'Ndrangheta

Une large opération anti-mafia, menée simultanément dans sept pays européens dont la Belgique, a débouché sur une centaine d'arrestations de membres présumés de la mafia calabraise 'Ndrangheta, ont indiqué mercredi les autorités judiciaires allemandes et la police italienne.

Sous la houlette des agences européennes de coopération des services judiciaires Eurojust et policière Europol, l'opération s'est déroulée simultanément en Allemagne, Belgique (six arrestations), Espagne, France, Italie, au Portugal et en Roumanie. La grande majorité de ces arrestations ont eu lieu dans la Botte.

Dans un communiqué commun, les procureurs de Düsseldorf (dans l'est de l'Allemagne), Coblence (ouest), Sarrebruck (ouest) et Munich (sud), ainsi que les bureaux de recherche criminelle des Länder où se situent ces villes et du Land de Thuringe (centre), ont qualifié ce coup de filet de "coup d'éclat". Les membres présumés sont soupçonnés notamment de blanchiment d'argent, trafic de drogue, évasion fiscale ou encore fraude.