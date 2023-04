Une grève perturbe les arrivées à l'aéroport de Berlin, des avions décollent à vide

L'aéroport de Berlin-Brandebourg (BER) a annulé tous les départs prévus lundi et environ 70 des 240 arrivées en raison de la journée de grève déclenchée par le syndicat Verdi, a-t-il indiqué sur son site Internet.

Verdi a appelé à la grève ses membres au sein des personnels de sécurité, du contrôle des passagers et des marchandises. La direction a donc annulé tous les départs d'avions de passagers car ils ne pouvaient pas être contrôlés avant l'embarquement.

Verdi avait déjà appelé à la grève jeudi et vendredi les personnels de plusieurs aéroports allemands, dont Hambourg, Düsseldorf, Cologne ou encore Stuttgart et Karlsruhe. Le syndicat indique être "en négociation depuis des années avec la fédération allemande des entreprises de sécurité aérienne (BDLS) pour des hausses des primes de travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés, ainsi que pour de meilleures rémunérations des heures supplémentaires".

Il avait déjà organisé une grève similaire à l'aéroport de Berlin en janvier, entraînant l'annulation ou la reprogrammation d'environ 300 vols.

Les records d'inflation enregistrés ces derniers mois en Allemagne, avec un pic de 10,4% sur un an en octobre, ont tendu les négociations salariales annuelles dans les différents secteurs d'activité du pays, parfois accompagnées d'arrêts de travail.