Une ONG dénonce les ambitions mercantiles de TotalEnergies avec le GNL russe

La major française TotalEnergies, qui vient d'annoncer 4,1 milliards de dollars de bénéfice net au deuxième trimestre, est toujours le 2e plus gros acheteur de gaz naturel liquéfié (GNL) russe, dénonce jeudi l'ONG Global Witness, qui appelle l'Europe à interdire ce commerce pour éviter d'alimenter "la machine de guerre" de Moscou.

"Le GNL continue d'être une source de revenus clé pour le Kremlin et sa guerre en Ukraine", martèle Global Witness dans un communiqué en réitérant "ses appels à l'UE et à ses États membres, dont la France, pour qu'ils interdisent les importations et le commerce de GNL russe" par ses entreprises.

Depuis le début de l'année, "Total a acheté près de 4,2 millions de m3 de GNL russe", ce qui fait de la compagnie "la 2e plus grande acheteuse de GNL dans ce pays" juste derrière la Russie, indique l'ONG basée à Londres.

Global Witness a analysé les données de Kpler, un cabinet d'expertise dans les matières premières, qui suit notamment le ballet des cargos méthaniers dans le monde.