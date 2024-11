Acte héroïque de Mickey durant ses vacances à la Réunion: le policier liégeois sauve une fillette de 4 ans de la noyade

Mercredi, un acte de bravoure a marqué la paisible île de la Réunion. En vacances à Saint-Pierre, un policier belge, Mickey Merola, originaire de Fléron, est devenu le héros du jour en sauvant une fillette de la noyade. L’homme de 37 ans, qui profitait d’un moment de détente au bord de la piscine de son hôtel avec sa femme, a réagi avec rapidité et sang-froid face à une situation critique.

Mickey Merola se reposait au bord de la piscine de son hôtel à Saint-Pierre mercredi matin, avec sa femme, lorsqu'il a vu la petite fille se noyer. La fillette avait perdu ses lunettes, tenté de les récupérer au fond du bassin et s'est retrouvée en difficulté.

Le policier de 37 ans n'a pas hésité longtemps, et il s'est jeté à l'eau pour la secourir.

La victime, âgée de 5 ans à peine, ne respirait plus. Et Mickey a dû pratiquer la réanimation cardio-respiratoire. Après plus de 2 minutes, la fillette a finalement repris conscience.