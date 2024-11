Hadja Lahbib obtient le feu vert des députés européens: "C'est un grand honneur pour moi"

Hadja Lahbib a été chargée des portefeuilles de l'égalité, de la gestion des crises et de l'aide humanitaire dans la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen. "C'est un grand honneur pour moi de recueillir la confiance des députés européens. Les défis et les responsabilités qui m'attendent sont à la hauteur de ma motivation", a affirmé Hadja Lahbib.

Cette confirmation suit une audition de plus de trois heures de la ministre sortante des Affaires étrangères par les eurodéputés, lors de laquelle la libérale a répondu à de nombreuses questions sur ses convictions et ses compétences pour ses futures fonctions.

"Les valeurs européennes d'égalité et de solidarité ont fait de moi qui je suis. Je les défendrai avec toute ma force et ma conviction." L'ancienne journaliste a fait forte impression lors de son oral mercredi matin, malgré des questions répétées sur les dossiers des visas iraniens et de sa visite en Crimée.

Les coordinateurs des différents groupes politiques au Parlement européen devaient se réunir dans la foulée pour décider s'ils soutenaient ou non sa nomination. Leur réunion a finalement été reportée en fin d'après-midi, car le PPE a souhaité coupler le délibéré à celui sur la commissaire-désignée suédoise Jessika Roswall, dont l'audition s'est moins bien passée la veille.

Cette dernière a également reçu une évaluation positive des députés en fin d'après-midi. Après l'audition des tous les commissaires par le Parlement européen, qui se tiennent jusqu'au 12 novembre, le collège dans son ensemble devra recueillir le soutien de l'ensemble des eurodéputés, probablement lors de la session plénière de fin novembre.