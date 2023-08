Varsovie accuse Minsk et Moscou d'orchestrer une nouvelle vague de migration

"Il s'agit d'une opération organisée par les services spéciaux russes et bélarusses, de plus en plus intense", a déclaré le vice-ministre polonais de l'Intérieur Maciej Wasik.

L'Occident a accusé le régime de Minsk d'orchestrer cet afflux avec son allié russe, dans le cadre d'une attaque "hybride", ce que Minsk dément.

En réponse, la Pologne a fermé, pendant neuf mois, l'accès à la frontière aux non-résidents, y compris aux travailleurs humanitaires et les médias.

Elle y a dépêché des milliers de soldats et de policiers, et a construit une barrière métallique équipée d'installations électroniques et approuvé une loi autorisant les refoulements des migrants, une pratique condamnée par des organisations et la justice internationales.