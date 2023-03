Washington "extrêmement préoccupé" par l'arrestation d'un journaliste américain en Russie

Washington a condamné jeudi l'arrestation d'un journaliste américain en Russie et dénoncé les actions de Moscou pour "punir" la presse.

Le département d'État a indiqué avoir contacté la Russie pour obtenir un accès consulaire au journaliste détenu et la Maison Blanche a assuré de son côté être en contact avec sa famille.

"Le fait que le gouvernement russe prenne pour cible des citoyens américains est inacceptable", a ajouté la porte-parole de l'exécutif, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué séparé, condamnant à son tour l'arrestation de M. Gershkovich dans "les termes les plus forts".

Antony Blinken a aussi condamné la répression russe envers la presse et les tentatives répétées du Kremlin d'"intimider, réprimer et punir les voix des journalistes et de la société civile".