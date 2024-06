Washington va privilégier l'Ukraine en matière de défense antiaérienne après une frappe russe "massive"

Les Etats-Unis vont désormais privilégier l'Ukraine dans la livraison de missiles destinés à la défense antiaérienne, ce pays subissant des frappes russes "massives" sur ses installations énergétiques qui provoquent des pénuries d'électricité croissantes.

Face à cette situation, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé jeudi à monter des panneaux solaires et des unités de stockage d'énergie "dans chaque école et dans chaque hôpital, dès que possible". "Les administrations militaires régionales ont été chargées de superviser ces mesures au niveau local", a-t-il ajouté.