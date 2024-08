Zelensky dévoile un nouveau modèle de "drone missile" ukrainien

Cette nouvelle arme, mélange de missile et drone, peut être utilisée pour attaquer des champs d'aviation russes. La Russie a, depuis le début de son invasion en Ukraine, tiré plus de 10.000 missiles et 33.000 bombes planantes sur l'Ukraine, a souligné Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien n'a pas donné de détails sur la portée du Palianytsia. Il a toutefois souligné que la production de l'arme serait bientôt accélérée. Il n'a pas non plus précisé où l'arme avait été utilisée samedi. Des experts militaires estiment que le Palianytsia a pu être utilisé pour viser un dépôt de munitions dans la région russe de Voronej.

Le nom "Palianytsia" fait référence à un pain ukrainien traditionnel.