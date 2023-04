Zone euro: déficit public de 3,6% en 2022, en baisse

Selon l'office européen des statistiques, le déficit public s'est établi à 3,6% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro en 2022 alors qu'il atteignait encore 5,3% du PIB en 2021 et 7,1% du PIB en 2020. Les finances publiques avaient alors été plombées par la pandémie et les mesures de soutien à l'économie. En 2019, le déficit public en zone euro n'était que de 0,6% du PIB.

En 2022, 20 États membres affichent un déficit. Les déficits les plus élevés ont été enregistrés en Italie (-8,0%), Hongrie et Roumanie (-6,2% chacune) et à Malte (-5,8%). Onze États membres affichent un déficit supérieur à 3% du PIB, dont la Belgique avec un déficit de 3,9% du PIB. Six États membres affichent un excédent, les plus élevés étant enregistrés au Danemark (+3,3%), à Chypre (+2,1%) et en Irlande (+1,6%).