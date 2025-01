10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo: "La liberté d'expression est maintenant aussi attaquée par la gauche", déclare le caricaturiste Nicolas Vadot

"C'était la stupéfaction, car tout à coup, on est passé d'observateur à acteur, voire à cible en un clin d'oeil. Sur le moment, je n'ai pas eu peur, car j'étais dans l'action. La liberté d'expression est la première de toutes les libertés. Cette liberté a été attaquée le 7 janvier, mais le 13 novembre 2015 à Paris, on a attaqué les autres libertés: la liberté de se réunir entre amis, la liberté d'aller voir un match de football, la liberté d'aller à un concert. Bref, tout ce que les islamistes détestent."

La liberté d'expression a reculé à tous les niveaux

10 ans après, qu'est-ce qui a changé? La liberté d'expression a-t-elle reculé? "Oui, elle a reculé à tous les niveaux. Ce qui est étonnant, c'est que la liberté d'expression était avant cela attaquée par la droite. Maintenant, elle est également attaquée par la gauche. C'est ce qui est terrible. On est dans une société de la victimisation. C'est le curseur de la liberté d'offenser ou d'être offensé qui a malheureusement énormément baissé. Je suis offensé tous les jours, quand je vois Cnews, par la bien-pensance d'où qu'elle soit. Mais tant que ça reste dans le cadre de la loi, on a le droit de m'offenser. Si on prend la question du ressenti, on ne s'en sort plus. Quand un feu est rouge, vous n'avez pas le droit de traverser. Si votre ressenti était que le feu était orange ou vert, et que vous traversez, vous risquez de mettre quelqu'un et vous-même en danger. C'est ce qu'avait dit Coco (dessinatrice rescapée de l’attentat de Charlie Hebdo), juste après les attentats. Le seul curseur doit être le respect de la loi. Être Charlie, ce n'est pas forcément être tolérant. C'est accepter que d'autres gens ne pensent pas comme vous. C'est une nuance par rapport à dire qu'on est tolérant."

Charlie Hebdo célèbre ses disparus dans un livre

A l'approche du 10e anniversaire de l'attentat islamiste ayant décimé sa rédaction, le journal satirique français Charlie Hebdo a par ailleurs rendu hommage à ses "disparus" dans un livre poignant, destiné à "faire mentir les terroristes" qui se réjouissaient, le 7 janvier 2015, d'avoir "tué" le journal.