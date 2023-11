105.000 participants: une immense foule marche à Paris "contre l'antisémitisme"

L'esplanade des Invalides était noire d'une foule compacte, selon des journalistes de l'AFP, tandis que les stations de métro et les rues adjacentes étaient engorgées, témoignant d'une très forte affluence.

Un carré de personnalités politiques, au premier rang desquelles les deux têtes du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, à l'initiative de cette marche, ainsi que la Première ministre Elisabeth Borne, les ex-présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, et le président du Crif Yonathan Arfi.

Je ne pensais pas devoir manifester un jour contre l'antisémitisme

Des représentants des cultes, plusieurs anciens chefs de gouvernement et de nombreux ministres étaient également aux avant-postes du défilé, plusieurs centaines de mètres en amont des milliers de participants regroupés sur l'esplanade des Invalides. "Je ne pensais pas devoir manifester un jour contre l'antisémitisme", a témoigne auprès de l'AFP Johanna, 46 ans, secrétaire médicale en Seine-Saint-Denis, venue "pour la seule raison de ne pas avoir peur d'être juif". La France compte la communauté juive la plus importante d'Europe, avec plus de 500.000 personnes.