Les cloches de Notre-Dame de Paris retentissent pour la première fois depuis l'incendie de 2019

Ce signal sonore marque une étape supplémentaire dans la résurrection de l'une des plus grandes cathédrales d'Occident, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, et un des monuments les plus visités d'Europe.

Lors de l'incendie du 15 avril 2019, les flammes avaient atteint une partie du beffroi nord de l'édifice, qui a dû être restauré. Pour ce faire, les huit cloches abritées dans cette tour ont été déposées avec soin, nettoyées de la poussière de plomb et restaurées avant de regagner leur écrin initial.

De "Gabriel", et ses plus de quatre tonnes, à la plus petite "Jean-Marie" (800 kg environ), baptisée en hommage au cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris de 1981 à 2005, ces huit cloches portent le nom de personnalités ayant marqué la vie du diocèse et de l'Église.

Elles ont fait leur retour à Notre-Dame mi-septembre lors d'une cérémonie en petit comité et ont été bénies à l'occasion.