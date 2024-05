Attaque sanglante d'un fourgon pénitentiaire: les enquêteurs sur la trace des fugitifs

"Nous vous traquons", a prévenu Gabriel Attal. Près de 48 heures après l'attaque spectaculaire contre un fourgon pénitentiaire, qui a fait deux morts et trois blessés graves parmi les agents, policiers et gendarmes tentaient jeudi de remonter la piste du détenu évadé et de ses complices.

"L'enquête progresse" et mobilise des "moyens massifs", a assuré mercredi après-midi le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, répétant une nouvelle fois aux auteurs de ces crimes sanglants: "nous vous retrouverons et nous vous punirons".