Barnier devant les députés Renaissance: découverte entre alliés de circonstance

Conviée durant la journée, la presse avait été priée de quitter les lieux avant l'arrivée du nouveau Premier ministre, cinq jours après son arrivée à Matignon où il a succédé justement à Gabriel Attal.

Les députés du mouvement présidentiel venaient de débattre plusieurs heures durant des conditions d'un soutien et d'une participation au gouvernement. Placés dans une inédite et invraisemblable situation: battus aux législatives, minoritaires même avec leurs alliés MoDem et Horizons, contraints de céder Matignon, ils n'en constituent pas moins le premier contingent de soutien au Premier ministre choisi par Emmanuel Macron.

"J'ai besoin de vous et le président de la République a besoin de vous", a résumé Michel Barnier, selon des participants à la réunion.