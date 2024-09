Barnier prépare sa feuille de route avec ses ministres et esquisse quelques pistes fiscales

Le séminaire du gouvernement a duré près de quatre heures à l'hôtel Matignon. L'objectif était de préparer la déclaration de politique générale que le Premier ministre prononcera mardi prochain et aussi de s'efforcer d'asseoir son autorité déjà mise à mal par certains ministres.

Avant d'ajouter: "Sur la question de la fiscalité, j'ai dit que je protégerais de toute augmentation fiscale ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui produisent". Puis d'envisager de "faire appel, de manière exceptionnelle et temporaire, à ceux qui peuvent contribuer" à l'effort de redressement des finances publiques.

"La situation de la France est très grave sur le plan budgétaire et financier", elle est "beaucoup plus dégradée que cela n'a été dit", a-t-il observé dans une interview au Journal de Saône-et-Loire, à la veille d'un déplacement à Mâcon.

Mais l'échéance la plus délicate se profilera la semaine suivante avec la présentation le 9 octobre du prochain budget, alors que le gouvernement prévoit désormais un déficit dépassant 6% du PIB cette année.

A Matignon lors de leur séminaire, les ministres avaient travaillé par tables de huit sur plusieurs thématiques (niveau de vie, territoires et services publics, économie et finances publiques, intégration et immigration, transition écologique) pour "dégager des idées fortes qui puissent alimenter la déclaration de politique générale" (DPG).

Ils ont été rejoints par deux nouveaux collègues, Charlotte Parmentier-Lecocq (Horizons) nommée auprès des Personnes en situation de handicap, et le LR Jean-Louis Thiériot (Armées et anciens combattants).

Ce qui a permis une photo officielle dans les jardins de Matignon, et non à l’Élysée comme de coutume, sans le président Emmanuel Macron, marquant symboliquement la distance entre leurs deux locataires, l'un de droite, l'autre du centre.