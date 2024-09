A Bonifacio, la solidité des emblématiques falaises en question

"Les levers de soleil ici sont juste la plus belle chose du monde", glisse à l'AFP Aurélien Drach, fils de l'actrice Marie-José Nat (1940-2019) qui a fait construire dans les années 1980 une des maisons les plus connues de cette ville du sud de la Corse classée site patrimonial remarquable par l'Etat français.

"Des techniciens nous disent qu'on a des failles présentes et des risques de ruptures qui arriveront dans un délai séculaire (tous les cent ans, ndlr) et surtout sans signe avant-coureur, donc je ne peux pas laisser des personnes habiter des bâtiments", explique à l'AFP le sous-préfet Gaël Rousseau.

D'où "l'immense tristesse" provoquée par un arrêté préfectoral d'expulsion en octobre 2022, confie ce réalisateur de 49 ans, privé de sa maison familiale depuis deux ans mais qui doit malgré tout continuer à payer taxes et assurances. La procédure d'expropriation n'a en effet été lancée par la préfecture qu'en août dernier.

Mais pour Aurélien Drach, le rapport d'experts se fonde sur des "failles hypothétiques qu'ils ont cherché sans parvenir à les trouver", conduisant à des conclusions techniques trop incertaines, selon lui, pour justifier une expulsion.

- Renforcement de la falaise? -

En cette journée ensoleillée de septembre, la place du Marché et la place Manichella qui enserrent sa maison, sont pleines de touristes ensorcelés par la vue sur la Méditerranée. Et c'est aussi ce que ne comprend pas Aurélien Drach.

"Soit il y a danger et on ferme toute la zone mais si ma maison tombe, il y a fort à parier qu'elle emmènera une partie des places et des deux millions de touristes qui y viennent chaque année", pointe-t-il.