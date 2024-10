Budget: la gauche présente dix mesures phares pour augmenter les recettes

"Si la stratégie du Nouveau Front populaire était mise en œuvre, nous nous redonnerions des marges de manœuvre budgétaires qui permettraient de financer les services publics" et de "préparer l'avenir" en investissant dans l'éducation, la santé et la transition écologique, a souligné lors de cette conférence de presse Lucie Castets, la candidate du NFP pour Matignon à l'issue des législatives anticipées.

Ces propositions ont vocation à se transformer en amendements, qui seront examinés en commission comme dans l'hémicycle.

Le président de la commission des finances Eric Coquerel (LFI) a dit espérer parvenir au terme de l'examen en commission à un budget "NFP-compatible".

"L'an dernier, dans ma commission, il y a eu 15 milliards d'euros d'amendements consistant à taxer soit les ultra riches, soit les revenus excessifs du capital qui ont été votés. Et donc cette fois-ci, on a une composition de commission et de l'hémicycle qui est évidemment encore plus favorable à nos propositions. Donc je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas plus loin", a-t-il dit.