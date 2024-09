Dans ses mémoires, Boris Johnson règle ses comptes avec Emmanuel Macron

"Il m'a semblé au moins possible qu'il ait utilisé le problème" et "discrètement permis à un nombre suffisamment important de migrants de traverser" la Manche "pour rendre fou le peuple britannique, et saper l'un des enjeux les plus importants du Brexit, qui était de reprendre le contrôle de nos frontières", écrit Boris Johnson.

L'ancien Premier ministre évoque encore la colère du président français lorsque le britannique AstraZeneca a mis au point l'un des premiers vaccins contre le Covid-19, et se félicite d'avoir fait subir à la France un revers en concluant avec les Etats-Unis et l'Australie une alliance de défense qui a fait capoter un accord de plusieurs milliards d'euros entre Paris et Canberra.

Une alliance "qui allait vraiment être un uppercut pour les Français", écrit Johnson.

Depuis qu'il a quitté Downing Street à l'été 2022, Boris Johnson s'est notamment reconverti en chroniqueur pour le tabloïd The Daily Mail, tout en se faisant payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des conférences.